Кабмин планирует ввести государственное регулирование цен на десять товаров

15 апреля 2020, 18:00

Кабинет министров и Минэкономики планируют ввести государственное регулирование цен на десять товаров.

Об этом сказал на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пишет РБК-Украина.

Как отметил Петрашко, сейчас правительство работает над тем, чтобы сохранить ценовую стабильность на социально значимые товары и внедрить инструмент регулирования.

"Это мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, птица, масло сливочное, крупа гречневая", - сказал он.

Министр отметил, что правительство активно занимается вопросом продовольственной безопасности с марта 2020 года.

"Нам, кажется, удалось, сохранить товары без дефицита, то есть мы избежали дефицита продовольственных товаров на полках магазинов", - сказал он и добавил.