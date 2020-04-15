Украина вернула 20 граждан, находившихся в неволе в ОРДЛО

Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, были освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
1. Алакоз Александр (гражданский);
2. Гриненко Николай (военный);
3. Илюхин Николай (гражданский);
4. Карась Владимир (правоохранитель);
5. Костев Евгений (гражданский);
6. Помеляйко Александр (гражданский);
7. Садовский Александр (гражданский);
8. Сирык Вадим (гражданский);
9. Шайдов Виктор (военный).
Также были освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):
1. Желдак Виталий (гражданский);
2. Можаев Валентин;
3. Мироныч Сергей;
4. Полозов Николай (гражданский);
5. Попова Алевтина (гражданская);
6. Русинов Сергей (гражданский);
7. Сливка Иван (гражданский);
8. Сливка Александр (гражданский);
9. Табачный Александр (гражданский);
10. Штиль Александр (гражданский);
11. Яковенко Александр (гражданский).
Как заявил руководитель ОП Андрей Ермак, продолжаются переговоры по освобождению украинцев, содержащихся в оккупированном Крыму и в России.
«Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц произошло в рамках формата «всех на всех». Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан», - заявил Ермак.
Руководитель ОП отметил, что еще год назад не было активности по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня Украине удалось выстроить эффективную переговорную позицию.
«Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины. Программа освобождения «всех на всех» работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся коррективы. Все это - ради украинцев, которых должны извлечь из ада плена», - отметил руководитель Офиса президента.
Ермак поблагодарил всех, кто работает над освобождением украинцев.