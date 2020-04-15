Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців понад 100 млн грн єдиного податку

15 апреля 2020, 10:09

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня - березня 2020 року від суб’єктів господарювання надійшло 103,6 млн грн єдиного податку.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень цього податку, а це 57,6 млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування; юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 8,6 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники спрямували 37,4 млн гривень.

У порівнянні з показниками січня - березня 2019 року надходження єдиного податку збільшились на 13,1 млн грн або 14,4 відсотки.

Нагадаємо, всього за січень - березень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 813,2 млн гривень.