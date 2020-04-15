15 апреля 2020, 12:08

15 апреля восстановлен маршрут Северодонецк - Боровское.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Как известно, Кабинет Министров Украины запретил регулярные пригородные пассажирские перевозки. Именно поэтому маршрут Северодонецк-Боровское был отменен на время карантина.

Однако многие жители Боровского работают на предприятиях Северодонецка, и им надо добраться до места работы. Для этого было найдено законное решение - городской автобусный маршрут №5 был продлен от поселка Сиротино к поселку Боровское. Стоимость проезда по маршруту Сиротино - Боровское составляет 5 грн. Посадка исключительно по удостоверению, которые предоставляет Северодонецкий городской совет по заявлениям предприятий и учреждений

Сообщается, что 15 апреля, на городские маршруты Северодонецка вышли 42 автобуса и 17 троллейбусов, все транспортные средства прошли дезинфекцию.