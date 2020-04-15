Прокуратура Луганской области оказала финансовую поддержку Рубежанской городской больнице

15 апреля 2020, 12:11

Коллектив региональной и местной прокуратуры Луганской области поддержал инициативу Офиса Генерального прокурора по объединению усилий в борьбе с мировым пандемией и присоединился к сбору средств для нужд противодействия COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

Работники органов прокуратуры приняли решение о перечислении части своей заработной платы на счет коммунального некоммерческого предприятия «Рубежанский центральная городская больница» - базового учреждения для оказания медицинской помощи лицам в случае подтверждения диагноза COVID-19 в Луганской области.

Совместными усилиями коллектива собрано почти 400 000 гривень.

«В это непростое время противодействия распространению коронавируса важно помочь тем, кто в этом нуждается больше всего. Каждый желающий сотрудник органов прокуратуры региона перечислил часть своей зарплаты медицинскому учреждению в Рубежном. Врачи самостоятельно решат, что именно необходимо приобрести в первую очередь. Надеюсь, что это поможет остановить распространение болезни на Луганщине», - отметил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Уже сегодня врачи смогут воспользоваться средствами и приобрести необходимое медицинское оборудование и лекарственные средства для предупреждения распространения коронавируса в регионе и спасения жизней жителей Луганской области.