Минздрав: Выходить из карантина пока нецелесообразно

15 апреля 2020, 12:21

Выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19», - сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Степанов отметил, что Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, «чтобы сделать его максимально комфортным».