Рада приняла изменения в закон о местном самоуправлении

16 апреля 2020, 15:22

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон № 2653 "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", - передает "ОстроВ".

"За" проголосовали 264 нардепов.

Законопроект дает Кабмину право принимать решения об определении административных центров территориальных громад и их территорий, а также подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, это позволит завершить процесс формирования территориальных громад и создать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.