В Украине почти нет новых вакансий на рынке труда

16 апреля 2020, 15:40

Новые вакансии на рынке труда почти исчезли.

Об этом говорится в обращении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой на странице регулятора в Фейсбуке.

"К сожалению, количество новых вакансий на рынке труда "обнулилось", они почти отсутствуют. Несмотря на то, что предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места, очень большая часть людей потеряла доход", - сообщила Рожкова.

По ее словам, большинство банков, понимая ситуацию, идет навстречу предпринимателям, населению и бизнесу, предоставляя кредитные каникулы и не снижая кредитные лимиты по картам.

Рожкова отметила, что НБУ считает, что у него достаточный запас прочности, чтобы достойно пройти период карантина.

"Имеем 200 млрд гривен ликвидных средств и около 8 млрд долларов", - отметила она.

По словам Рожковой, экономика не остановилась и продолжает работать.

При этом, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями, Украине необходима поддержка международных доноров, в первую очередь - Международного валютного фонда.