В Беларуси провели более 80 тысяч тестов на коронавирус

16 апреля 2020, 17:00

Беларусь сегодня опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране было проведено свыше 81,2 тысячи тестов на коронавирус. Тестирование осуществляют 24 лаборатории.

В настоящее время зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 65 пациентов. При этом жертвами болезни стали 40 больных, у которых были хронические заболевания.