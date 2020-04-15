В Беларуси провели более 80 тысяч тестов на коронавирус

Беларусь сегодня опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.
По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране было проведено свыше 81,2 тысячи тестов на коронавирус. Тестирование осуществляют 24 лаборатории.
В настоящее время зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 65 пациентов. При этом жертвами болезни стали 40 больных, у которых были хронические заболевания.