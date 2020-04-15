В Сумской области ужесточили карантин на пасхальные праздники

16 апреля 2020, 17:36

В Сумской области ужесточили карантинные меры накануне празднования Пасхи.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной государственной администрации.

В частности, был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 субботы и до 6:00 вторника.

"Сегодня во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете находиться людям в общественных местах в выходные с 13:00 субботы и до 6:00 следующего дня после выходных или праздничных дней", - сообщили в ОГА.

Как отметили в ОГА, такое решение было принято в связи с множественными фактами нарушения карантинного режима жителями Сумской области.