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Общественное мнение
Общество
16 апреля 2020, 15:36

В прифронтовом Торецке восстановлены два этажа инфекционного отделения горбольницы

Восстановлены два этажа инфекционного отделения Центральной городской больницы в прифронтовом Торецке. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города в Фейсбуке.

"В течение марта-апреля, с начала распространения на территории Украины пандемии коронавируса силами неравнодушных жителей громады, среди которых предприниматели, руководители и работники предприятий и жители Торецка, восстановлены два этажа инфекционного отделения Центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

За это короткое время восстановлено общее состояние помещений, восстановлены двери, состоялось переоснащение и установка бытовых принадлежностей.

Отмечается, что больница включена в перечень медучреждений ІІ очереди реагирования, где будет происходить оказание медицинской помощи при выявлении коронавируса и непосредственная изоляция больных на время лечения в случае загрузки всего коечного фонда учреждений I очереди реагирования.

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