В ВСУ – вторая смерть от коронавируса

16 апреля 2020, 17:04

Сегодня 16 апреля, в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, умер работник Вооруженных сил Украины, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля (повышенная температура и затрудненное дыхание). В связи с ухудшением самочувствия 8 апреля больного доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, где он находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение.

Заболевание острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, в 10:20. он умер.

По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.