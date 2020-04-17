Лечение коронавируса: в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов

17 апреля 2020, 14:11

Самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 проходит в Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечается, в исследовании "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. Руководит исследованием профессор Питер Хорби из Оксфордского университета.

Пациентам случайным образом выделяется один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов. Также медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин.

Также в настоящее время в исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир. Еще один препарат, который планируют включить в исследование - иммуномодулятор, используемый при ревматоидном артрите, например, тоцилизумаб.

Кроме того, обсуждают исследование лечения с использованием реконвалесцентной плазмы, получаемой из крови людей, выздоровевших от COVID-19 и выработавших антитела к вирусу.