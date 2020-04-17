Макрон и Путин обсудили войну на Донбассе

17 апреля 2020, 15:13

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили войну на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В ходе разговора они подняли вопрос ситуации на Донбассе. Однако, в пресс-службе Путина не уточнили детали.

Сообщается, что Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования.

Также обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.