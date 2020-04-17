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Общественное мнение
Происшествия
17 апреля 2020, 17:00

Пожары приближаются к Беларуси, угрозы для объектов ЧАЭС нет

Пожары в Житомирской области приближаются к границе с Беларусью, угрозы для объектов Чернобыльской АЭС нет. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что в приграничном с Беларусью районе Житомирской области наблюдается сильное задымление. ГСЧС Украины принимает меры, налажена коммуникация с Министерством чрезвычайных ситуаций Беларуси.

Также сообщается, что на тушение направили три пожарных самолета, продолжается наращивание сил и средств. Меры принимаются на случай приближения огня к государственной границе.

Спасатели отметили, что в Киевской области продолжается пролив отдельных очагов тления.

"Угрозы для критических объектов, таким как "Укрытие", "Вектор" и других нет. Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы", - говорится в сообщении.

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