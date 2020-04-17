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Общественное мнение
Общество
17 апреля 2020, 17:16

Епифаний не уверен, что ПЦУ получит благодатный огонь на Пасху

Из-за пандемии коронавируса Православная церковь Украины (ПЦУ) может не получить на Пасху благодатный огонь из храма Воскресения Христова. Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в этом году неизвестно, получит ли ПЦУ благодатный огонь, поскольку ежегодная церемония в Храме Гроба Господнего будет проходить с ограничениями.

"Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", - отметил Епифаний.

Он уточнил, что были предложения отправить чартер за благодатным огнем, однако Епифаний более склонен к закупке медикаментов или средств защиты для врачей на те деньги, которые требуются для чартера.

"И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь и общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти благодатный огонь для всех церквей или целом не привозить его в это такое ответственное время в этом году", - заявил Епифаний.

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