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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
17 апреля 2020, 17:30

Россия заявила о готовности к контактам с Украиной по Чернобылю

Россия заявила о готовности к контактам с Украиной по Чернобылю и к сохранению формата РФ-Беларусь-Украина по этой теме, если его не будут политизировать. Об этом заявили в МИД РФ, передают росСМИ.

В российском МИД заявили, что готовы к сохранению формата Россия-Беларусь-Украина из-за ситуации в Чернобыле.

Отметим, что сегодня утром киевская власть сообщила, что пожар в Чернобыле затушилы.

Напомним, вчера из-за пожаров в Чернобыле и Житомирской области столицу Украины накрыл дым. Также вчера в Киеве началась пылевая буря. Причиной тому стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы.

Киевские власти призвали граждан оставаться дома из-за высокой задымленности и наличия продуктов горения в воздухе.

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