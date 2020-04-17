Минздрав: Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом

17 апреля 2020, 17:05

Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом и надо быть осторожными из-за пасхальных и майских праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам министр, уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Это значительно ниже среднемирового показателя.

«Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время», - отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты. А комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местной власти, у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии.

В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены. А обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть.

«Если власть в регионах не умеет, не знает - значит, надо рассказать, объяснить. Если есть деньги, то надо обеспечить их эффективное использование», - сказал Зеленский.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах, финансирование выделят из Стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

Кроме того, президенту доложили, что проект «Большая стройка» продолжается. И во время карантина будут строить объекты социальной инфраструктуры. Для этого была создана отдельная инструкция для работников строительной отрасли, согласованная с Минздравом.

«Замечательно, что мы можем создать условия, чтобы это направление работало. Это - и рабочие места, и налоги, и, наконец, восстановление нашей многострадальной инфраструктуры», - подчеркнул Зеленский.