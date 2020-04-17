COVID-19 диагностировали у 33 железнодорожников, УЗ закупает тесты

17 апреля 2020, 18:00

Укрзализныця закупила 10 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 и передает их в ведомственные больницы с целью проведения предварительного тестирования на коронавирус сотрудников с симптомами COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Все ведомственные больницы получают по 500 экспресс-тестов, а также сформирован резерв в объеме 6 тыс. экспресс-тестов. Кроме этого, Укрзализныця уже закупила более 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное.

Службы закупок структурных подразделений Укрзализныци планируют приобрести еще больше 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

Также Укрзализныця осуществляет ежедневный оперативный мониторинг заболевания железнодорожников ОРВИ и случаев подтверждения у сотрудников COVID-19. Для этого создана специальная комиссия по реагированию на выявление случаев инфицирования работников, которая принимает меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в частности отвечает за изоляцию больных и их контактных лиц, а также дезинфекцию помещений.

По состоянию на 17 апреля 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, у 50 из них диагностировали пневмонию, в 33 случаях – подтверждено инфицирование COVID-19.