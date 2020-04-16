В Луганской области сильный ветер оставил без электричества ряд населенных пунктов

17 апреля 2020, 10:39

Электроснабжение в обесточенных населенных пунктах области восстанавливают. Об этом пишет пресс-служба Луганской обладминистрации.

Так, вчера вечером и сегодня из-за сильных порывов ветра на территории нескольких районов области произошли обрывы линий электрических сетей. Некоторые повреждения ремонтники уже ликвидировали, в других местах начали соответствующие работы.

«Уже утром бригады специалистов выехали на места для ликвидации аварийной ситуации. Мы не оставим без электроснабжения наших жителей на долговременные выходные. Тем более, нас ожидает Пасха», - заявил глава ЛОГА Сергей Гайдай.

Так, по данным Луганского энергетического объединения и Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации 16 апреля в 18:24 произошло отключение водоснабжения в Лисичанске, Новодружеске, Приволье, обесточены насосные станции.

В 5:35 из-за погодных условий отсутствует электроснабжение в селах Грачево, Орехово, Нижнее-1, Крымское, Новотошковское и частично Нижнее. В 5:36 обесточена подстанция Светличная в селе Боброво.

В 06:00 в связи с погодными условиями были отключены от энергоснабжения ул. Водопьянова, ул. Чкалова в Сватово.

Вчера в 17:40 прекращено электроснабжение с. Новоалександровка, с. Покровск, с. Приволье, с. Тимоново Троицкого района.