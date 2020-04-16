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Общественное мнение
Экономика / Региональные
17 апреля 2020, 10:44

Підприємства Луганщини погасили майже 20 млн гривень податкового боргу

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у першому кварталі цього року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 19,5 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до Державного бюджету України – 14,5 млн грн, ще 5 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.

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