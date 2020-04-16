В Закарпатской области зафиксировали рекордную вспышку коронавируса

17 апреля 2020, 11:27

В Закарпатской области за прошлые сутки зафиксировали 34 новых случая заболевания коронавирусом, что является антирекордом по количеству новых заражений. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре общественного здоровья.

Сообщается, что всего в области количество случаев COVID-19 увеличилось до 150, из них 31 у медработников.

"Отобраны 96 образцов биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и направлено в вирусологическую лабораторию для исследования. 34 лицам подтвержден диагноз COVID-19, из них 8 - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки за медпомощью обратились 366 человек, 11 из которых с признаками острой пневмонии, 5 - с подозрением на коронавирус.