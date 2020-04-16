Робота служби зайнятості в умовах карантину

17 апреля 2020, 11:41

З початку карантину майже у 1,5 рази збільшилась реєстрація безробітних в центрах зайнятості Луганщини. Так з 12 березня по 15 квітня вже зареєстровано 2005 осіб. Про це сьогодні – 17 квітня 2020 року в інтерв’ю журналістам телеканалів «ДОМ» та «Україна» розповів директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотський.

Найбільшу кількість людей звільнено у сфері обслуговування та громадського харчування. Кількість вакансій, які надходять від роботодавців в умовах карантину, зменшилась майже вдвічі. Наразі затребувані працівники сільського та лісового господарства, спостерігається також попит на працівників в сфері охорони здоров’я, надання соціальної допомоги логістики.

Нагадуємо, що на період встановленого карантину обслуговування громадян (зокрема прийом осіб, які шукають роботу та зареєстрованих безробітних) відбувається дистанційно – за допомогою телефонного зв’язку та електронних сервісів. Алгоритм роботи можна переглянути на офіційному сайті державного центру зайнятості: https://www.dcz.gov.ua/ Всі громадяни, які звертаються до центрів зайнятості, отримують повний спектр послуг, передбачених законодавством.