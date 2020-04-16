Смог в Киеве: Минздрав назвал симптомы отравления продуктами горения

Смог в Киеве может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.
"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу". - заявили в Минздраве.
Вместе с тем, в Минздраве рассказали, как защититься от смога:
не выходить на улицу утром;
избегать длительных прогулок;
плотно закрывать окна и двери;
включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
влажная уборка;
не курить и не употреблять алкоголь;
2-3 литра жидкости днем;
промывать нос и горло;
употреблять кисломолочные продукты;
не жечь листья и траву.
Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома.