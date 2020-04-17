Власти Украины «перенесли» пик заболеваемости COVID-19

21 апреля 2020, 09:28

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В ходе совещания подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты», - сообщает пресс-служба ОП.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавируса из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Напомним, ранее заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко заявил, что пик коронавирусной болезни в стране ожидается 14-15 апреля.