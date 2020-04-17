Власти Житомирщины подсчитали убытки от пожаров

21 апреля 2020, 09:49

Ориентировочная сумма убытков от пожаров на Житомирщине составляет 25 млн гривен, сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

«Государство поможет пострадавшим гражданам в покрытии убытков от лесных пожаров в Овручском районе», - написал он в Facebook.

Глава ОГА доложил Зеденскому о последствиях массового пожара, охватившего более 4300 га. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 га.

В результате пожара были отселены 50 человек. Большая часть была размещена в Гладковецком доме культуры. Жертв среди населения нет!

Наибольшее количество пострадавших домов насчитывается в селах Личманы, Магдин, Острова, Средняя и Нижняя Рудня.

20 апреля было проведено заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрен вопрос выделения средств из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий лесных пожаров.

Управлению ГосЧС Украины в Житомирской области поручено срочно провести подсчет расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.