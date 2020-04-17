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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
21 апреля 2020, 10:46

Украина оставляет закрытой границу с РФ на время карантина

В соответствии с карантинными мероприятиями, Украина и дальше будет контролировать границу с РФ и держать ее закрытой.

Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Согласно решению правительства о карантинных мероприятиях, у нас закрыта граница с Российской Федерацией. Каких-либо изменений мы не предвидим в этом направлении», - отметил Степанов, отвечая на вопрос, связанный с тем, что в России растет суточный уровень заболевания коронавирусом.

В Украине с 12 марта введен карантин для противодействия распространению коронавируса.

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