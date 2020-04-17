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Общественное мнение
Власть
21 апреля 2020, 12:47

ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что все 193 страны Генассамблеи ООН проголосовали за призыв не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса. Резолюция также предполагается общедоступность лекарств и защитных средств от COVID-19.

Также сообщается, что документ принят по итогам виртуального обсуждения. В резолюции отмечается, что ООН отвечает за координацию глобальных усилий по борьбе с коронавирусом. Ключевая роль в борьбе с пандемией отведена Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, Генассамблея призвала мировые страны исключить спекуляции и накопление неоправданных запасов, которые могут стать препятствием в доступе к безопасным, эффективным и доступным препаратам и вакцинам.

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