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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
22 апреля 2020, 13:45

В Украине продлили карантин до 11 мая

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает РБК-Украина.

Добавим, 24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу.

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