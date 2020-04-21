22 апреля 2020, 13:45 В Украине продлили карантин до 11 мая Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает РБК-Украина. Добавим, 24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство. Однако, число зараженных коронавирусом в Украине растет, особенно после пасхальных праздников, поэтому карантин продлили. Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Также среди тех, кто работает в удаленном режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу. Твитнуть Загрузка... Загрузка...