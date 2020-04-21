В Украине стартуют клинические исследования препарата от COVID-19

22 апреля 2020, 15:48

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного препарата, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция, сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

«Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки», - отметил президент.

Более подробная информация будет предоставлена ​​позже.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели.