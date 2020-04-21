В Киеве профессор химии организовал производство амфетамина

22 апреля 2020, 17:49

Деятельность организованной наркогруппировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров, блокировала в столичном регионе Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, группу организовал бывший преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений Киева. Фигуранты наладили производство психотропных - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена. Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Переправленное сырье они хранили на территории арендованного склада в столице. Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы.

Также оперативники спецслужбы установили, что полученные знания и опыт по производству психотропных организатор группировки за деньги передавал другим подпольным «специалистам» среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров. Также выявлено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование для производства психотропных.

По предварительным выводам, из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ общей стоимостью примерно 7,5 миллиона гривен по ценам черного рынка. Сейчас решается вопрос о сообщение участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.