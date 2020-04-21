Учебный год в Украине будет завершен в дистанционном режиме: Минобразование дало разъяснения

22 апреля 2020, 18:06

Учебный год в Украине будет завершен в дистанционном режиме в связи с продлением общегосударственного карантина до 11 мая. Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки.

"Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - сказала врио министра Любомира Мандзий.

Так, в условиях дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно решать, как организовать образовательный процесс и завершение учебного года.

Оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей учебных достижений учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня. Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые не планируют менять школы, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал вручить в сентябре.

В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год министерство рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий учебный год, а во 2-11-х классах провести входящее диагностирование уровня знаний учащихся по материалам 2019-2020 учебного года.

Ранее министерство образования и науки Украины предложило не проводить в школах в этом году последние звонки и выпускные вечера из-за распространения коронавирусной инфекции.