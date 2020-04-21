В Луганской области зафиксировали 26 случаев заболевания Ковид-19

22 апреля 2020, 10:34

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 349 случаев;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 150 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 287 случаев;

Закарпатская область - 218 случаев;

Запорожская область - 141 случай;

Ивано-Франковская область - 589 случаев;

Кировоградская область - 251 случай;

Киев - 989 случаев;

Киевская область - 390 случаев;

Львовская область - 274 случая;

Луганская область - 26 случаев;

Николаевская область - 82 случая;

Одесская область - 148 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ривненская область - 353 случая;

Сумская область - 86 случаев;

Тернопольская область - 471 случай;

Харьковская область - 82 случая;

Херсонская область - 72 случая;

Хмельницкая область - 54 случая;

Черновицкая область - 1053 случая;

Черкасская область - 206 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.