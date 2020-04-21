Платники Луганщини перерахували понад 9 млн грн екологічного податку

22 апреля 2020, 10:36

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень - березень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 9,3 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 2,4 млн грн, до державного бюджету – 6,9 млн гривень.

У відомстві зазначили, що впродовж січня-березня 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебуває понад 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів