Коронавирус в ВСУ: за сутки зарегистрировали еще четыре случая

22 апреля 2020, 12:43

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19, а общее количество инфицированных в армии достигло 43-х.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В частности, двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (в ВМКЦ Южного региона - 1 работник ВСУ, в Мукачевском военном госпитале - 1 военнослужащий), в Винницкой и Закарпатской областях - по 1-му военнослужащему лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение, информируют в Медицинских силах.

Согласно их информации, на изоляции (в частности, самоизоляции) в ВСУ находятся 289 человек. При этом у 140 человек заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток.