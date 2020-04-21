Министр посоветовал украинцам планировать отпуск на вторую половину лета

22 апреля 2020, 13:00

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина планировать отдых лучше уже на вторую половину лета. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет», - сказал Криклий.

По его словам, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.