В Украине фиксируется резкий рост заболеваемостью коронавирусом

За последние сутки в Украине зафиксировано 578 новых случаев инфицирования. Эта на 111 случаев больше, чем вчера. Всего в Украине на утро 23 апреля выявлено 7170 больных.
За время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 187 человек, а переболели и полностью выздоровели - 504.
Распространение по регионам:
Винницкая область - 353 случая;
Волынская область - 188 случаев;
Днепропетровская область - 186 случаев;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 304 случая;
Закарпатская область - 230 случаев;
Запорожская область - 146 случаев;
Ивано-Франковская область - 644 случая;
Кировоградская область - 258 случаев;
м. Киев - 1059 случаев;
Киевская область - 451 случай;
Львовская область - 282 случая;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 99 случаев;
Одесская область - 161 случай;
Полтавская область - 161 случай;
Ровенская область - 396 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 499 случаев;
Харьковская область - 101 случай;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 61 случай;
Черновицкая область - 1140 случаев;
Черкасская область - 220 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.