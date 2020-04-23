В Украине фиксируется резкий рост заболеваемостью коронавирусом

23 апреля 2020, 12:53

За последние сутки в Украине зафиксировано 578 новых случаев инфицирования. Эта на 111 случаев больше, чем вчера. Всего в Украине на утро 23 апреля выявлено 7170 больных.

За время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 187 человек, а переболели и полностью выздоровели - 504.

Распространение по регионам:

Винницкая область - 353 случая;

Волынская область - 188 случаев;

Днепропетровская область - 186 случаев;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 304 случая;

Закарпатская область - 230 случаев;

Запорожская область - 146 случаев;

Ивано-Франковская область - 644 случая;

Кировоградская область - 258 случаев;

м. Киев - 1059 случаев;

Киевская область - 451 случай;

Львовская область - 282 случая;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 99 случаев;

Одесская область - 161 случай;

Полтавская область - 161 случай;

Ровенская область - 396 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 499 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 61 случай;

Черновицкая область - 1140 случаев;

Черкасская область - 220 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.