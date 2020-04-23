23 апреля 2020, 17:32

Житель неподконтрольного Луганска, у которого был диагностирован COVID-19, скончался от сердечно-сосудистой патологии.

Об этом заявила т.н. "министр здравоохранения" при группировке "ЛНР" Наталья Пащенко.

"Умерший был хроническим пациентом, декомпенсированный по сердечно-сосудистой патологии, уже достаточно долго он был лежачий и близился к летальному исходу. Повлиял вирус COVID на его заболевание или нет, сейчас нельзя сказать, так как зафиксирован COVID был в день смерти", — рассказала она.

"Летальный исход у пациента наступил не по причине дыхательной недостаточности (типичной при коронавирусе), он не подключался к искусственной вентиляции легких — это дает основания все-таки заявлять, что пациент умер естественной смертью от сердечно-сосудистой патологии", — добавила Пащенко.