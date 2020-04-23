Назначен новый глава Закарпатской ОГА

23 апреля 2020, 18:00

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

До этого Петров подавал декларацию кандидата на должность главы Закарпатской ОГА.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Отметим, ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Сегодня на сайте президента также появился указ о его увольнении из кировоградской СБУ.