Які штрафні санкції з єдиного внеску на період карантину не застосовуються

23 апреля 2020, 11:41

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) передбачено.

Тимчасово не застосовуються штрафні санкції визначені частиною 11 статті 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року, а саме:

- несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

- неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

- несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів.

Протягом цих періодів платникам єдиного внеску також не нараховується пеня.