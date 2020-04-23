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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Экономика / Региональные
23 апреля 2020, 11:42

Служба занятости организовала работу дистанционно

Переформатировать свою работу в условиях карантина приходится всем службам, учреждениям, организациям. Не исключение - служба занятости. Работы у специалистов увеличилось из-за увеличения количества людей, которые остались без работы.

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