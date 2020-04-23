Переформатировать свою работу в условиях карантина приходится всем службам, учреждениям, организациям. Не исключение - служба занятости. Работы у специалистов увеличилось из-за увеличения количества людей, которые остались без работы.
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23 апреля 2020, 11:42
Служба занятости организовала работу дистанционно
Переформатировать свою работу в условиях карантина приходится всем службам, учреждениям, организациям. Не исключение - служба занятости. Работы у специалистов увеличилось из-за увеличения количества людей, которые остались без работы.
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