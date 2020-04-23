В КГГА прогнозируют следующую волну заболеваемости коронавирусом через неделю

23 апреля 2020, 12:36

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье.

"Вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко.