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Общественное мнение
Политика
24 апреля 2020, 15:42

Путин упростил предоставление гражданства России для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым упрощается предоставление российского гражданства для граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что теперь для вступления в российское гражданства не обязательно отказываться от имеющегося. Кроме того, для родившихся в СССР снимаются требования об обязательном проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

Эта норма распространяется на супругов российских граждан, которые проживают в РФ и имеют детей, а также на тех иностранцев, у которого один из родителей имеет гражданство России.

При этом граждане Украины, а также Молдовы, Беларуси и Казахстана с видом на жительство в России могут претендовать на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.

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