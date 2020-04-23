Рада отменила админвзыскание в виде штрафных баллов

Верховная рада Украины поддержала законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов", передает РБК-Украина.
За проект проголосовали 302 парламентария.
Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.