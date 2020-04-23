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Общественное мнение
Власть
24 апреля 2020, 16:00

Рада отменила админвзыскание в виде штрафных баллов

Верховная рада Украины поддержала законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов", передает РБК-Украина.

За проект проголосовали 302 парламентария.

Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

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