СНБО предлагает продлить запрет на российские соцсети

24 апреля 2020, 16:42

Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщили в пресс-службе СНБО.

«Вопрос ограничительных мероприятий (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского и в полном объеме обработан Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины и Службы безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании предоставленных субъектами представления предложений Аппаратом СНБО Украины подготовлен проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Проектом решения СНБО Украины предусматривается применение санкций в отношении более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники» и других.

Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время.

Как известно, в мае 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях на три года относительно российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group, соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru. Эти две соцсети, когда-то самые популярные в стране, сейчас посещают около 10% украинских интернет-пользователей.