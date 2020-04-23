В Харькове допросили директора детдома, младенцев из которого снимали в фильме

24 апреля 2020, 17:01

В Харькове, в связи с открытием уголовных производств по фактам возможных истязаний, допросили директора областного дома ребенка №3, воспитанников которого 10 лет тому назад задействовали в съемках фильма Ильи Хржановского «Дау».

Об этом рассказал корреспонденту Укринформ пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Директора дома ребенка №3 уже допросили. Есть понимание того, что действительно дети из учреждения были задействованы в съемках. И сейчас решается вопрос о доступе к документации дома ребенка и других процессуальных действий по делу», - сообщил Чубенко.

Что именно сообщила директор, не разглашается.

Как стало известно Укринформу, разрешение на использование нескольких детей в фильме давал в свое время департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

В областной дом ребенка №3 (расположен на улице Амосова, 44, в Немышлянском районе города Харькова) попадают дети с различными нарушениями развития, в том числе и с синдромом Дауна, в частности, малыша с таким заболеванием брали для съемок.

В течение двух дней корреспондент Укринформа пыталась поговорить с руководителем дома ребенка Тамарой Скульской, однако, по словам сотрудницы, которая брала трубку, директор была то «на обходе», то «на выезде в департаменте». На звонки на мобильный телефон руководительница также не ответила.

Отметим, что в прошлом году учреждение попало в скандал. Проверка без предупреждения, которую устроили общественный союз «Украинская сеть за права ребенка» совместно с офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерством социальной политики Украины, при поддержке офиса ЮНИСЕФ Украина, выявила многочисленные нарушения. Проверяющие были шокированы грязью, запущенностью, наличием просроченных лекарств, отсутствием полотенец. Также оказалось, что штат работников искусственно увеличен чуть ли не в два раза.

Тогда в ОГА заговорили даже о возможном увольнении 74-летней руководительницы, которая уже много лет возглавляет дом ребенка, но до того не дошло.

Как сообщал Укринформ, 22 апреля правоохранительные органы по факту публикации в сети кадров из фильма «Дау. Дегенерация» зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в области.

Российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

Над фильмом «Дау», который и до этого скандала, был известен длительным и необычным процессом съемок и откровенными сценами насилия, группа работала всего около 15 лет (5 лет в Украине и 8 в Лондоне – постпродакшн). Основные съемки прошли в Харькове в 2008-2011 гг. - на территории бывшего бассейна «Динамо» был построен «Московский секретный НИИ».

С 15 апреля в сеть выкладывают в свободный доступ части фильма, после чего и была затронута тема использования детей в съемках и возможного издевательства над ними.

Сам Илья Хржановский заверил, что дети плакали не от боли, а проявляли обычную реакцию малышей на окружающий мир.