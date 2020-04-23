НБУ стал активнее скупать золото для пополнения резервов

24 апреля 2020, 14:15

С начала года Национальный банк Украины начал активнее скупать золото и серебро. Регулятор пополняет золотовалютные резервы.

Об этом в четверг на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает Перший діловий телеканал

По его словам, государственная казна Национального банка активно скупает мерные слитки золота и серебра для пополнения золотовалютных резервов.

Мы видим здесь более обратный процесс, чем потребность в покупке, — пояснил Смолий.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что Национальный банк пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения — он составит 1,7%, хотя январский макропрогноз предусматривал его на уровне 3,2%.

Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта. В условиях карантина во всем мире и падения цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие.

В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия, — сообщил Смолий, добавив, что показатель дефицита будет оставаться на уровне 3-4% ВВП.

Напомним, Национальный банк Украины по состоянию на утро пятницы установил такие цены на банковские металлы:

золото — 1 476,309234 грн;

серебро — 12,969611 грн.