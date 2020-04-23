ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных

За минувшие сутки, 23 апреля, вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.
За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.
С начала этих суток вооруженные формирования РФ дважды обстреляли наших защитников. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.