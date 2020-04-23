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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
24 апреля 2020, 09:26

ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных

За минувшие сутки, 23 апреля, вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ дважды обстреляли наших защитников. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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