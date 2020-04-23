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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 апреля 2020, 12:40

За три місяці податківці Луганщини взяли на облік понад тисячу платників податків

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 квітня 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 42 платника.

Із них 40 тис. 531 – юридичні особи та 69 тис. 511 – фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, за три місяці цього року взято на облік 1088 платників податків. Серед них 100 – юридичні особи та 988 фізичні особи-підприємці.

Із загальної кількості платників податків платниками податку на додану вартість зареєстровано 2 тис. 102 юридичних осіб та 260 фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.04.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 146 тис. 388 платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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