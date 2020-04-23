Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
24 апреля 2020, 13:35

Список симптомов коронавируса расширили

В США сообщили о новых симптомах коронавируса - боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Теперь весь список симптомов такой: температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле, утрата вкуса или обоняния. Хотя ранее были только - лихорадка, одышка и кашель.

Симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Напомним, ученые Института будущего человечества Оксфордского университета, Австралийского национального университета и Гарвардского университета спрогнозировали активность распространения коронавирусной болезни на территории Украины и подготовили четыре сценария до марта 2021 года.

В самом худшем сценарии заболеет до 34 млн украинцев. Но только в случае отмены карантина через 2 недели и его непродлении.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: